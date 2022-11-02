Мэр Челнов прокомментировал повышение своей зарплаты и окладов чиновников

В Набережных Челнах на XVII заседании горсовета местные депутаты утвердили повышение ежемесячных заработных плат для главы города, его заместителя, депутатов, членов выборных органов местного самоуправления и других муниципальных служащих.

Начальник Управления финансов города Светлана Мулюкова доложила, что повышение на 4% будет действовать с 1 октября. Дополнительные ассигнования на повышение заработной платы доводятся Кабинетом Министров РТ за счет средств республиканского бюджета.

Мэр города Наиль Магдеев отметил, что рост зарплат идет по многим предприятиям. А те, кто работает в горсовете, и муниципальные служащие точно такие же жители Набережных Челнов, как и работающие на КАМАЗе, «ТАТПРОФе», Картонно-бумажном комбинате.

«Инфляция, рост цен имеет место быть для всех — и для тех, кто работает в муниципалитете, и для тех, кто на производстве. КАМАЗ в этом году два раза — молодцы — повысили зарплату, рост составил около 10%», — отметил градоначальник.

Повышение зарплат касается и работников муниципальной сферы. «Соответствующие финансовые ресурсы и постановление Правительства РТ на этот счет есть. За счет средств республиканского бюджета это происходит», — сказал Магдеев.

Депутаты единогласно приняли данное решение.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент РФ Владимир Путин повысил оклады чиновников и судей. С 1 октября оклады российских госслужащих увеличатся в 1,04 раза.