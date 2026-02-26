Средняя зарплата в Альметьевском районе достигла 104 тыс. рублей

Средняя заработная плата в Альметьевском районе Татарстана в 2025 году достигла 103,8 тыс. рублей, сообщила на отчетной сессии глава района Гюзель Хабутдинова. По этому показателю муниципальное образование занимает шестое место в республике.

По словам главы района, экономика Альметьевского района сохраняет устойчивое развитие. Основной вклад в показатели вносит промышленность, которая формирует 51% экономики, ключевую роль в которой играет нефтедобывающий и нефтесервисный комплекс во главе с компанией «Татнефть».

Презентация: пресс-служба АМР

«Подводя итоги года, можно с уверенностью сказать, что Альметьевский район – сердце нефтяной столицы, сохраняет лидирующие позиции в социально-экономическом развитии муниципальных образований Татарстана», – отметила Гюзель Хабутдинова.

Район второй год подряд занимает первое место в республиканском рейтинге эффективности закупочных процедур, активно развивается сектор малого и среднего предпринимательства, что способствует увеличению рабочих мест и росту заработной платы в муниципальном образовании.