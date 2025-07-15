Средняя зарплата на картонно-бумажном комбинате в Челнах достигла 152 тыс. рублей

Средняя заработная плата на Набережночелнинском картонно-бумажном комбинате достигла 152 тысяч рублей. Об этом сообщил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании, комментируя визит Раиса Татарстана Рустама Минниханова на предприятие.

«2024 год стал более чем успешным для коллектива КБК. Объем отгруженной продукции превысил 17 миллиардов рублей – такого результата комбинат еще не достигал, – подчеркнул глава города. – Это говорит об эффективной работе коллектива и профессиональном управлении со стороны Андрея Геннадьевича Фомичева».

По словам мэра, на предприятии активно внедряются цифровые технологии и элементы роботизации. Один из крупнейших складов в республике полностью автоматизирован – управляет им всего один человек.

Более подробно о визите Рустама Минниханова читайте в статье: Шахматы во дворе, пирожки в лагере и просьбы горожан: как Минниханова встречали в Челнах