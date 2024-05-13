Средняя загрузка казанских отелей в майские праздники составила 83%

По предварительным данным, средняя загрузка отелей в Казани на майские праздники составила порядка 83%. Об этом на деловом понедельнике рассказала директор комитета по развитию туризма столицы РТ Дарья Санникова.

«Конечно, бесспорным показателем популярности Казани среди гостей является загрузка средств размещения. Отмечу, что сегодня в Казани функционирует 231 средство размещения, включая хостелы. Общий номерной фонд города составляет 8182 номера и 16883 места», – добавила докладчица.

Санникова также отметила, что в городе уже вовсю готовятся к новому туристическому сезону. В том числе Комитет по развитию туризма совместно с администрациями районов, структурными подразделениями исполкома города провел инспекцию туристических маршрутов.

Напомним, по данным Ассоциации туроператоров России, Казань вошла в топ-10 самых бронируемых направлений по стране на майские праздники. Только за период с 28 апреля по 1 мая город посетили 90 тыс. человек.