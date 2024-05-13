Казань на майских праздниках посетили более 90 тысяч человек

По данным Ассоциации туроператоров России, Казань традиционно вошла в топ-10 самых бронируемых направлений по стране на майские праздники. Об этом на деловом понедельнике рассказала директор комитета по развитию туризма столицы РТ Дарья Санникова.

Путешественники, «готовясь к длинным майским выходным, чаще всего интересовались туристическим предложением Москвы, Казани, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода», отметила Санникова.

В период с 28 апреля по 1 мая Казань посетили более 90 тысяч человек. Данные за период с 9 по 12 мая еще обрабатываются.

Самым популярным местом для посещения у туристов по-прежнему остается музей-заповедник «Казанский Кремль». В майские праздники его посетили 192 тысячи человек, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большим спросом у гостей города также пользовалась смотровая площадка Центра семьи Казан, ее посетили почти 25 тысяч человек – на 24% больше, чем в 2023 году.

Востребованными также остаются музей «Городская панорама» и Музей чак-чака, водные экскурсии, в том числе по озеру Кабан. Не уступает им обзорная экскурсия по городу на двухэтажном красном автобусе.