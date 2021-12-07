Татарстанцы в этом году оформили ипотеку на 138 млрд рублей

Портфель ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) татарстанцев на 1 ноября 2021 года составил 338,2 млрд рублей, увеличившись с начала года на 24,8%, сообщила пресс-служба Национального банка по РТ.

В январе-октябре жители республики получили 54,8 тыс. ипотечных кредитов – это на 11,1% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

«Объем выданной ипотеки за этот же период превысил 137,9 млрд рублей, прирост составил 30,3%. Сумма уже превысила объем ипотечных кредитов, выданных за весь 2020 год», – отмечает управляющий Отделением – Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации Марат Шарифуллин.

Пресс-служба отмечает, что татарстанские заемщики дисциплинированно обслуживают обязательства по ипотеке. Доля просроченной задолженности на 1 ноября текущего года составила чуть менее 0,4% от общего объема ипотечного портфеля (в целом по России – около 0,6%).