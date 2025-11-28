Средняя продолжительность туристической поездки в Татарстан составила четыре дня

Этой осенью средняя продолжительность путешествия в Татарстан составила четыре дня. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова.

«В отелях туристы останавливаются в среднем на 2 дня, бронируя гостиницы по цене 8 900 рублей за сутки. Вероятнее всего, они предпочитают перемещаться по Республике в целях знакомства с ее культурным наследием», – сказала она.

Чаще всего в Татарстан прилетали туристы из Москвы – на нее пришлось 54% от общего числа перелетов. На втором месте Санкт-Петербург (14%), а на третьем – Уфа (3%).

«Чаще всего путешественники выбирают отели категории «четыре звезды» (33% заказов приходится на них), объекты размещения без звезд (апартаменты, хостелы, гостевые дома) интересуют в 29% случаев, на трехзвездочные отели приходится 27% бронирований, 6% – на отели категории «пять звезд», а 5% – категории «две звезды», – добавила Шелехова.