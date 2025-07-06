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Общество 6 июля 2025 09:53

Средняя пенсия неработающих пенсионеров в России составила 24 тысячи рублей

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Средняя пенсия неработающих пенсионеров в России составила 24 тысячи рублей
Фото: © «Татар-информ»

Средний размер пенсии неработающих пенсионеров в России достиг чуть более 24 тысяч рублей в месяц, согласно данным Социального фонда, переданным РИА Новости.

Исследование показало, что средняя пенсия неработающих пенсионеров на 1 апреля 2025 года составила 24 019 рублей. Для сравнения, в начале года, 1 января, этот показатель был равен 23 758 рублей.

Напомним, что общее число пенсионеров в стране, согласно информации фонда, превышает 40,9 млн человек.

Ранее стало известно, что средняя пенсия работающих пенсионеров в России превысила 21 тыс. рублей

Выплата пенсий соответствует целям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

#неработающие пенсионеры #пенсия #Социальный фонд России #нацпроекты #национальные проекты
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