Средняя пенсия неработающих пенсионеров в России составила 24 тысячи рублей

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Средний размер пенсии неработающих пенсионеров в России достиг чуть более 24 тысяч рублей в месяц, согласно данным Социального фонда, переданным РИА Новости.

Исследование показало, что средняя пенсия неработающих пенсионеров на 1 апреля 2025 года составила 24 019 рублей. Для сравнения, в начале года, 1 января, этот показатель был равен 23 758 рублей.

Напомним, что общее число пенсионеров в стране, согласно информации фонда, превышает 40,9 млн человек.

Ранее стало известно, что средняя пенсия работающих пенсионеров в России превысила 21 тыс. рублей

Выплата пенсий соответствует целям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».