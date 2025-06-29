Средняя пенсия работающих пенсионеров в России превысила 21 тыс. рублей

По состоянию на 1 апреля 2025 года средний размер пенсии для работающих пенсионеров в России составил 21 080 рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда Российской Федерации, сообщает РИА Новости.

По сравнению с началом года выплаты увеличились почти на 250 рублей. Рост пенсий отражает действующую систему индексации и текущие макроэкономические параметры.

Напомним, что общее число пенсионеров в стране, согласно информации фонда, превышает 40,9 миллиона человек.