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Общество 29 июня 2025 09:01

Средняя пенсия работающих пенсионеров в России превысила 21 тыс. рублей

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По состоянию на 1 апреля 2025 года средний размер пенсии для работающих пенсионеров в России составил 21 080 рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда Российской Федерации, сообщает РИА Новости.

По сравнению с началом года выплаты увеличились почти на 250 рублей. Рост пенсий отражает действующую систему индексации и текущие макроэкономические параметры.

Напомним, что общее число пенсионеров в стране, согласно информации фонда, превышает 40,9 миллиона человек.

#пенсия #работающие пенсионеры
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