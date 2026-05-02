Средняя цена аренды загородного дома на лето в Казани составила 11,6 тыс. рублей

Средняя цена за ночь в загородном доме в Казани в летний период составляет 11,6 тыс. рублей. Об этом «Татар-информу» рассказали аналитики «Яндекс Путешествий».

По словам участников рынка, спрос в этом сегменте держится стабильно высоким уже несколько лет и заметно возрастает в праздники и выходные.

«Посуточная аренда не то чтобы резко выросла сейчас – пик спроса был три-пять лет назад, и с тех пор он остается стабильно высоким. Это круглогодичная история, но с выраженными пиками на выходных и праздниках. Например, на Новый год бронировать дома приходится уже в октябре. В среднем по Казанской агломерации стоимость составляет 10–20 тыс. рублей в сутки, а в праздничные даты может доходить до 50–70 тыс.», – отметил вице-президент Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев.

Он добавил, что требования арендаторов заметно выросли. Такие опции, как баня, бассейн или чан, раньше были конкурентным преимуществом, а сейчас стали фактически базовым минимумом. При этом наличие полного набора сразу дает объекту заметное преимущество.

По его словам, также наблюдается тенденция смещения предложения загородных домов за пределы Казани.

«В городе их становится меньше, основная часть предложения смещается за город – из-за природы и большей свободы отдыха, в том числе возможности не ограничивать себя по шуму и формату проведения времени», – рассказал Савельев.

По словам владельцев домов, арендаторы все чаще выбирают не просто жилье, а «атмосферное пространство» для отдыха на природе.

«Люди мало общаются и устают от квартир. Поэтому их интересуют уютные встречи и разговоры у костра – отдых душой и телом. Для гостей важны эстетика, аромат в доме, чистота, баня и возможность просто побыть на природе», – рассказала владелица арендного дома в Зеленодольском районе Виктория Федорова.

Она добавила, что чаще всего такие дома арендуют компании друзей и семьи, а наиболее востребованными днями остаются пятница и суббота.

