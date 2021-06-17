Средний размер ипотечного кредита в Татарстане за год увеличился на 27%

Средний размер ипотечного кредита в Татарстане за год вырос на 27% и составил в мае 2,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ).

Годом ранее сумма одного ипотечного кредита в Татарстане составляла в среднем 2,09 млн рублей.

В целом по России размер одного ипотечного кредита увеличился на четверть – до 2,9 млн рублей. Средний срок займа за год вырос с 16 до 18 лет.

По данным Отделения Банка России по Татарстану, с начала года ипотечный кредитный портфель в республике вырос на 8,9% — до 295,1 млрд рублей на 1 мая 2021 года. За первые четыре месяца жителям Татарстана выдали 21,4 тыс. ипотечных кредитов (на 36,2% больше, чем годом ранее) на сумму 51,2 млрд рублей (рост в 1,6 раза). Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в апреле составляла 7,35% против 8,22% в 2020 году.