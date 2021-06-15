Задолженность татарстанцев по кредитам с начала года выросла на 9%

Кредитный портфель жителей Татарстана с начала года вырос на 8,8% и достиг 592,6 млрд рублей на 1 мая 2021 года, сообщила пресс-служба Отделения Банка России по РТ.

В том числе задолженность по потребительским кредитам выросла с начала года на 8,8% — до 297,5 млрд рублей, ипотечным — на 8,9% (до 295,1 млрд рублей).

Всего в январе-апреле татарстанцы получили кредиты на сумму 175,1 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Драйвером кредитования остаются ипотечные жилищные кредиты (ИЖК). Всего в январе-апреле татарстанцам было предоставлено 21,4 тыс. ИЖК. Это на 36,2% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Объем выданной ипотеки за этот же период составил 51,2 млрд рублей (прирост на 56,4%)», — говорится в пресс-релизе.

Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в апреле 2021 года составила 7,35%, снизившись с 8,22% годом ранее. Доля просроченной задолженности на 1 мая текущего года составляла 0,52% от общего объема ипотечного портфеля (в целом по России — 0,75%).