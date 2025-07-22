Средние баллы по всем предметам ЕГЭ в Татарстане превысили общероссийские результаты. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на брифинге в Доме Правительства РТ.

«По литературе и химии превышение составляет более 11 баллов. Максимальные средние баллы, выше 70, учащиеся демонстрируют по иностранному языку, литературе. Минимальные, ниже 60 баллов, – по географии и обществознанию. Повышение среднереспубликанского балла по сравнению с 2024 годом наблюдается по нескольким предметам, включая химию и биологию», – рассказал он.

Средний балл ЕГЭ по русскому языку составил 65, что выше среднероссийского показателя более чем на 4,3.

«Среди самых результативных территорий – Бугульминский и Зеленодольский районы, Набережные Челны и Вахитовский район Казани с общей численностью выпускников более 350 человек. Их средний балл – свыше 66. Эти районы – традиционные лидеры качества подготовки по предмету "русский язык"», – подчеркнул глава Минобрнауки РТ.

Средний республиканский балл по профильной математике достиг 68,4, что почти на 6,5 баллов выше общероссийского.

«В Зеленодольском районе и Вахитовском районе Казани выбор предмета превышает 60%, а средний результат – более 72 баллов», – отметил Хадиуллин.

Средний балл по физике составил 63,9 балла, что выше общероссийского более чем на два балла. По словам министра, высокие результаты по этому предмету получили выпускники Альметьевского, Бугульминского, Зеленодольского районов и Вахитовского района Казани.

«Важен итог Ютазинского района, который почти на восемь баллов улучшил свой прошлогодний результат при таком же количестве участников», – заметил он.

Среднереспубликанский балл по химии в этом году приблизился к 69,5 балла, что на 11 баллов превышает общероссийский результат.

«Высокую результативность при большом количестве участников сохранили Елабужский и Вахитовский район Казани. Свои лидерские позиции также сохранили Мамадышский, Сабинский, Менделеевский районы. При этом выпускники Балтасинского района смогли повысить результат по сравнению с прошлым годом более чем на 25 баллов», – констатировал глава Минобрнауки РТ.

Средний балл ЕГЭ по биологии составил 61,2 балла. Он почти на семь баллов превышает федеральный показатель и больше среднего значения предыдущего года.

«Как и в прошлом году, высокие результаты продемонстрировали выпускники шести районов. Отмечу результаты выпускников Аксубаевского района, которые стали в этом году лидерами, повысив свой средний балл на 14 пунктов», – заявил министр.

Он добавил, что в Атнинском районе увеличилось количество выпускников, сдающих профильную математику, физику, химию, биологию. Они также показали высокий уровень подготовки со средним результатом 70 баллов.

Средний балл по информатике составил 60,5, что на 4,6 единицы выше общероссийского. Самый высокий результат в 70,7 балла у выпускников Верхнеуслонского района. А выпускники Алькеевского района в два раза улучшили результат по этому предмету.

«По-прежнему один из самых высоких результатов – средний балл по литературе, который в этом году составил почти 74,1,превысив среднероссийский показатель на 12 единиц. Здесь лидерские позиции сохранили Мензелинский и Нурлатский районы, к ним присоединился Приволжский район Казани. Тукаевский район улучшил свои позиции на 21 единицу», – сказал министр.

Кроме того, на пять единиц выше общероссийского значения средний балл по истории – 60,8, а также на 3,4 балла средний балл по обществознанию – 57.

«Анализируя результаты, подчеркну, что мы не рейтингуем наши муниципальные образования. У каждого из них свои условия, свои достижения. В целом результаты ГИА выпускников 11-х классов свидетельствуют о системной работе, проведенной школами и муниципальными органами управления образованием», – заключил Хадиуллин.