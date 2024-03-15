Среднегодовой прирост электропотребления в Татарстане до 2029 года составит 1,86%

Среднегодовой прирост электропотребления в Республике Татарстан до 2029 года составит 1,86%. При таких условиях за грядущую «пятилетку» потребление электроэнергии вырастет до 37,2 млрд кВт*часов. А максимум потребления электрической мощности – до 5467 МВт (со среднегодовым темпом прироста 1,16%). Об этом директор РДУ Татарстана Андрей Большаков рассказал на заседании Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Республике Татарстан.

Напомним, как ранее сообщал «Татар-информ», по итогам 2023 года потребление электроэнергии в Татарстане превысило 33,3 млрд кВт*часов (плюс 1,1% к итогам 2022 года). Также в прошлом году в энергосистеме республики был установлен исторический максимум потребления мощности – в декабре он достиг 5102 МВт. Как объяснил Большаков, планку в 5 ГВт удалось преодолеть впервые в истории энергетики Татарстана.

Согласно Схеме и программе развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 годы (СиПР ЭЭС), разработанной «Системным оператором» и утвержденной Минэнерго РФ, на 2024 год одна из основных задач по Казанскому энергорайону – реализация схемы выдачи мощности для Лушниковской ПГУ, нового объекта генерации мощностью 311,4 МВт, которую достраивает «Казаньоргсинтез». Ввод этой электростанции, по словам Большакова, существенно поменяет топологию электрической сети 220 кВ в энергорайоне.

Кроме того, в числе приоритетных проектов энергосистемы Татарстана – реконструкция крупных центров питания, в том числе подстанции 500 кВ Бугульма и подстанции 220 кВ Тойма-2, с реконструкцией ОРУ 220 кВ и 110 кВ. На обоих объектах электроэнергетики внедряются цифровые системы управления электросетевым оборудованием и устройствами релейно-защитной автоматики, позволяющие расширить возможности управления их эксплуатационным состоянием. Также запланировано строительство нового центра питания – подстанции 110 кВ Сокуры и заходов на нее линий электропередачи 110 кВ Пестрецы – Аэропорт.

«Республика Татарстан – это динамично развивающийся промышленный регион. Одной из основных наших задач на ближайший период является обеспечение гармоничного развития электроэнергетического комплекса региона, что требует своевременного реагирования на увеличивающиеся потребности промышленного кластера республики и их учета при формировании прогноза потребления», – подчеркнул директор РДУ Татарстана Андрей Большаков.