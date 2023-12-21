Среди снятых с поезда детей под Саратовым 38 госпитализированы, один скончался

Из детей, которых сняли из-за повышенной температуры с поезда Тюмень — Адлер, 38 детей госпитализированы с симптомами ОРВИ, сообщает Минздрав РФ.

Известно также, что 12-летняя девочка скончалась, по данному факту СК уже возбудил уголовное дело, передает РИА Новости.

Среди пострадавших детей нет тех, кто находится в тяжелом состоянии, также сообщили в Минздраве РФ.

Ранее мы сообщали, что более 120 детей были направлены для проверки здоровья в больницу. Роспотребнадзор на месте развернул мобильную лабораторию и все дети были осмотрены, после чего их автобусами доставили в инфекционную больницу Саратовской области, чтобы проверить на наличие каких-либо заболеваний.