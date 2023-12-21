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В Саратовской области 125 детей сняли с поезда и отправили в инфекционную больницу
Из-за высокой температуры медицинская помощь потребовалась ребенку из группы, которая на поезде ехала в Адлер из Тюмени. В итоге более 120 детей были направлены для проверки здоровья в больницу, сообщает ТАСС.
Роспотребнадзор на месте развернул мобильную лабораторию и все дети были осмотрены, после чего их автобусами доставили в инфекционную больницу Саратовской области, чтобы проверить на наличие каких-либо заболеваний.
Отмечается, что на температуру пожаловались около 30 детей. Им оказывают необходимую помощь, ситуация находится под особым контролем.
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