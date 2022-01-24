Путин встретится с олимпийской сборной и студентами ведущих вузов России

Завтра Президент России Владимир Путин проведет онлайн-встречу с членами сборной России на зимней Олимпиаде в Пекине. Также на этот день у него запланировано мероприятие с учащимися ведущих вузов России, сообщает пресс-служба Кремля.

«25 января, в День российского студенчества, Владимир Путин в режиме ВКС проведет встречу со студентами ведущих отечественных вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Как рассказали в Кремле, участниками мероприятия станут студенты математических и IТ-специальностей, ставшие призерами и победителями всероссийских и международных состязаний.

«В этот же день в преддверии открытия XXIV Олимпийских зимних игр в Пекине глава российского государства в режиме ВКС встретится со спортсменами сборной страны по зимним видам спорта», — отмечается в анонсе.