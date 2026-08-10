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Происшествия 10 августа 2026 13:06

Среди погибших при атаке ВСУ на Нижнекамск есть иностранные граждане

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Среди погибших при атаке БПЛА на Нижнекамск есть иностранные граждане, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Согласно последней информации, среди погибших есть граждане Узбекистана и Таджикистана», — рассказала Лилия Галимова.

По последним данным, за медицинской помощью после беспилотной атаки обратились 75 человек. Ещё 13 человек, включая одного ребенка, погибли. Возбуждено уголовное дело о теракте. В Татарстане объявлен траур.

#Лилия Галимова #атака БПЛА
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