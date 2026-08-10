СК России: После атаки БПЛА на Нижнекамск возбуждено уголовное дело о теракте

После атаки БПЛА на Нижнекамск возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия, украинские беспилотники нанесли удары по жилому сектору и объектам промышленности. При атаке погибли мирные жители, в том числе ребенок.

«В очередной раз киевский режим совершил циничное преступление, не имеющее оправдания. На атакованных объектах находились гражданские лица, не имеющие отношения к военным действиям», — отметила Петренко.

В настоящий момент следователи собирают доказательства, а также устанавливают типы и модели БПЛА, использованные при ударе. Кроме того, ведётся работа по выявлению тех, кто причастен к атаке. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка.