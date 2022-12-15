«Среди бойцов нет ни лицемерия, ни хитрости»: депутат из РТ рассказал о буднях в зоне СВО

«Татар-информу» удалось пообщаться с депутатом Госсовета РТ Эдуардом Шарафиевым, который в течение нескольких недель находится в зоне СВО. В чем нуждаются бойцы на передовой, как строятся отношения между ними, что становится важным, а что уходит на второй план – об этом в интервью агентства.

Эдуард Шарафиев: «Увидеть то, в чем нуждаются на фронте, глазами самих бойцов – одна из главных целей моего пребывания в зоне СВО»

Фото: t.me/EduardSharafiev

Увидеть своими глазами, что происходит на передовой, поговорить с бойцами и местными жителями, чтобы понять, в чем они нуждаются, – главная цель пребывания в зоне спецоперации депутата Государственного Совета РТ Эдуарда Шарафиева. Он – единственный депутат парламента республики, кто рискнул своей жизнью и отправился добровольцем на фронт.

Решение Эдуард принял сразу, как только началась военная спецоперация на Украине. Долгие месяцы сборов, подготовки, и вот в течение уже нескольких недель он вместе с другими бойцами отдает долг Родине.

«Татар-информу» удалось поговорить с Эдуардом Шарафиевым. Где именно он находится, по понятным причинам рассказывать не стал, на интервью у нас было всего несколько минут, пока была связь. Несколько вопросов, и наш собеседник снова оказался вне зоны доступа.

«Каждый новый боец – подмога для тех, кто давно на фронте»

Эдуард Сулейманович, как вас приняли бойцы в зоне СВО? Были ли сложности при адаптации к военным условиям?

Приняли нас хорошо, потому что в зоне СВО каждая боевая единица на счету. И появление новых бойцов, даже не имеющих большого опыта, всегда в радость. Это подмога и облегчение нашим военным, которые уже давно находятся на линии боевого соприкосновения с врагом.

«Новобранцы проходят военную подготовку, боевое слаживание в лагерях. А условия там максимально приближены к тем, что на фронте» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Конечно, адаптироваться к новым условиям непросто, ведь здесь нет тех удобств, которые есть дома. Иногда мы сталкиваемся с тем, что порой не можем помыться. Приходится использовать гигиенические салфетки.

Впрочем, прежде чем попасть на линию боевого соприкосновения, все новобранцы проходят военную подготовку, боевое слаживание в лагерях. А условия там максимально приближены к тем, что на фронте. Поэтому лично для меня и многих бойцов адаптация не стала шоком. Новеньких постепенно приучают к условиям воинского быта.

«Зима вносит в боевую обстановку свои коррективы»

Помогает ли военная подготовка во время слаживания справляться с задачами в зоне СВО?

Для новобранцев боевая подготовка и слаживание имеют большое значение. Там каждый проходит распределение по воинской специальности, получает определенный вид оружия, учится стрельбе, оттачивает навыки.

Лично для меня большую роль сыграло обучение тактике ведения боя в полевых условиях и в населенных пунктах. Нашей подготовкой занимались опытные бойцы, которые уже служили на спецоперации на Украине, обрели там навыки. Они старались передать нам все знания и умения, ведь нынешняя тактика ведения боя усложнилась из-за коптеров. А их, вы должны понимать, используют для корректировки нанесения ударов артиллерией, иногда с коптеров сбрасывают гранаты, а с высоты видно все. Сейчас уже зима вносит свои коррективы – делает передвижения бойцов более заметными. И всему этому нужно научиться противостоять.

«Нашей подготовкой занимались опытные бойцы, которые уже служили на спецоперации на Украине, обрели там навыки» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Здесь, на фронте, в таких условиях, конечно же, поддержка боевых товарищей, особенно тех, кто давно служит, неоценима. Они делятся своим опытом, рассказывают, где и как лучше поступать. Ведь таким образом новобранцы быстрее и успешнее освоятся, и всем будет легче.

Нужны коптеры, тепловизоры и теплая одежда

– Увидеть то, в чем нуждаются на фронте, глазами самих бойцов – одна из главных целей моего пребывания в зоне СВО. В итоге за тот короткий период, что я здесь нахожусь, я узнал и понял многое. Бойцы нуждаются в колоссальном объеме гуманитарного груза. Я бы разделил его на четыре основные категории.

«Волонтерская деятельность по сбору гуманитарного груза для наших бойцов должна быть четко связана с потребностями самих военных» Фото: t.me/EduardSharafiev

Первая – это техника для выполнения боевых задач. Бойцам нужны автомобили, тепловизоры, прицелы ночного видения, профессиональные коптеры. Вторая – это бытовая техника для воинских подразделений. Сюда можно включить обогреватели, газовые плитки и баллоны. Третья – это продукты длительного хранения, например различные консервы. Четвертая – это все, что касается личного быта. Сейчас бойцам как никогда необходимо термобелье и носки, фонарики, зарядные аккумуляторы, спальные мешки и так далее.

Главное во время сбора и отправки гуманитарного груза – это обеспечить точные потребности по запросу каждого подразделения, которому хотите оказать ту или иную помощь. При этом нужно понимать, какое количество груза нужно формировать под каждую заявку.

Этим я хочу сказать, что волонтерская деятельность по сбору гуманитарного груза для наших бойцов должна быть четко связана с потребностями самих военных, а не с желанием и видением ситуации волонтеров. Ведь иногда бывает так, что в груз формируют вещи, которые вовсе не нужны.

Конечно же, когда я вернусь домой, я буду продолжать оказывать помощь и поддержку нашим бойцам.

Видео: t.me/EduardSharafiev

«На фронте нет ни лицемерия, ни хитрости, чего на гражданке в избытке»

– Война обостряет чувства, психологически становится сложнее. Поэтому психологическая подготовка играет важную роль. Для некоторых бойцов, как оказалось, это стало проблемой. Ведь здесь важно уметь контролировать себя, свои эмоции, в том числе и страхи. Если они справляются с этим психологическим грузом, адаптируются, то служба в зоне СВО становится легче.

Находясь на линии боевого соприкосновения, я увидел, насколько здесь открытые отношения и общение между бойцами. Может, кто-то выскажется грубо, но зато это будет честно и открыто. На твои ошибки всегда указывают прямо, иногда даже в грубой форме, но это нормально. Ведь одна ошибка может стоить твоей жизни и жизни твоих товарищей.

Здесь, наверное, не так много того, что есть на гражданке, причем в избытке. Я говорю о лицемерии и хитрости среди людей. Бойцы всегда за честность и открытость между собой, ведь в тех условиях, где мы сейчас находимся, важна поддержка.

С родными мы общаемся в определенном порядке, в основном переписываемся. Необходимо соблюдать меры предосторожности. Как правило, мы набираем небольшое сообщение, но и его достаточно, чтобы выразить все то, что ты хочешь сказать. Главное, родные знают, что мы живы. Да, о многом поговорить с ними не успеваешь, но и эти короткие переписки с близкими – большая поддержка для меня и моих боевых товарищей.