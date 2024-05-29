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Спутниковый интернет Starlink столкнулся со сбоем в работе сети
В работе сети спутниковой связи Starlink, которая принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску, произошел сбой. Об этом сообщила сама компания на своей странице в социальной сети X (прежде Twitter).
«<...> мы активно ищем решение. Мы ценим ваше терпение, мы сообщим вам <...>, как только проблема будет решена», — было сказано в заявлении, опубликованном в 4.59 утра по московскому времени. В 5.27 компания отчиталась об устранении неполадок.
По данным детектора сбоев Downdetector, с последствиями сбоя столкнулись более 39,5 тыс. пользователей. Наибольшее количество жалоб поступило около 4.44 по Москве. При этом о сбоях в работе интернета сообщили 57% пользователей, о полном отключении — 42%, а на плохой прием сигнала пожаловался 1% юзеров.
Ранее, 24 мая, газета The New York Times рассказала, что Россия задействовала средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для создания помех в работе терминалов Starlink, которые Украина использует в войсковой связи и для управления беспилотниками. Сам Илон Маск назвал это «серьезной проблемой» и отметил, что компания тратит значительные средства для ее решения.
О временном подавлении российскими средствами РЭБ терминалов Starlink перед началом наступления Вооруженных сил РФ в Харьковской области до этого написала газета The Washington Post.
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