Спутниковый интернет Starlink столкнулся со сбоем в работе сети

В работе сети спутниковой связи Starlink, которая принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску, произошел сбой. Об этом сообщила сама компания на своей странице в социальной сети X (прежде Twitter).

«<...> мы активно ищем решение. Мы ценим ваше терпение, мы сообщим вам <...>, как только проблема будет решена», — было сказано в заявлении, опубликованном в 4.59 утра по московскому времени. В 5.27 компания отчиталась об устранении неполадок.

По данным детектора сбоев Downdetector, с последствиями сбоя столкнулись более 39,5 тыс. пользователей. Наибольшее количество жалоб поступило около 4.44 по Москве. При этом о сбоях в работе интернета сообщили 57% пользователей, о полном отключении — 42%, а на плохой прием сигнала пожаловался 1% юзеров.

Ранее, 24 мая, газета The New York Times рассказала, что Россия задействовала средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для создания помех в работе терминалов Starlink, которые Украина использует в войсковой связи и для управления беспилотниками. Сам Илон Маск назвал это «серьезной проблемой» и отметил, что компания тратит значительные средства для ее решения.

О временном подавлении российскими средствами РЭБ терминалов Starlink перед началом наступления Вооруженных сил РФ в Харьковской области до этого написала газета The Washington Post.