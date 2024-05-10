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Политика 10 мая 2024 11:20

Bloomberg: Пентагон объявил о блокировке доступа к Starlink для России

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Пентагон противодействует незаконному доступу России к терминалам Starlink. В этом вопросе ему удалось достичь компромисса с владельцем компании Илоном Маском, сообщает Bloomberg со ссылкой на помощника главы Минобороны США по космической политике Джона Пламба.

«США активно сотрудничают с правительством Украины и компанией SpaceX, чтобы противостоять незаконному использованию Россией терминалов Starlink», — отметил он.

В издании заявили, что Пламб не стал рассказывать подробнее о мерах, принятых Пентагоном.

#Пентагон #Илон Маск
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