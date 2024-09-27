Спутники для интернета и продвижение ИИ: цифровое будущее БРИКС наметили в Иннополисе

Заседание открыл министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Укрепление сотрудничества стран БРИКС в сфере IT

Заседание открыл министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев. Он поприветствовал гостей в Иннополисе и заявил, что Татарстан – один из ведущих регионов по цифровизации и развитию IT-отрасли в стране.

«Сегодняшняя наша встреча – это прекрасная возможность обсудить, как наши страны могут вместе продвигать инновации в области цифровых технологий, как мы можем развивать наше партнерство, обмениваться опытом для того, чтобы строить глобальную цифровую экономику, решать задачи еще более эффективно и в тесной кооперации», – считает Шадаев.

Он полагает, что нужно продолжать сотрудничество в рамках альянса БРИКС по развитию искусственного интеллекта и в рамках альянса по защите детей в цифровой среде.

«Вместе с вами мы можем определить стратегические направления, которые будут способствовать устойчивому развитию наших стран, а также повышению комфорта жизни наших граждан», – сказал глава Минцифры РФ.

Итогом встречи будет итоговая декларация, которая станет шагом в укреплении сотрудничества стран БРИКС в сфере цифровых технологий и цифровизации.

Максут Шадаев: «Вместе с вами мы можем определить стратегические направления, которые будут способствовать устойчивому развитию наших стран, а также повышению комфорта жизни наших граждан» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

ИИ и свои низкоорбитальные спутники, или О чем говорили на встрече

Большая часть встречи проходила в закрытом режиме, но впоследствии Максут Шадаев, отвечая на вопрос «Татар-информа», рассказал, что удалось обсудить. Первое приоритетное направление – развитие цифровой инфраструктуры. Имеется в виду прежде всего обеспечение доступности интернета на удаленных территориях.

По словам главы Минцифры России, все участники встречи сошлись во мнении, что нужно выстраивать инфраструктуру, потому что сейчас это обязательное условие включенности в цифровой мир.

«Ключевое в этом вопросе – это развитие спутников, потому что оптику строить можно, но это очень дорого и, конечно, экономически не всегда эффективно. Многие страны говорили о важности развития низкоорбитальных группировок», – заявил федеральный министр.

Ранее сообщалось, что Россия готовит свой ответ разработке Илона Маска Starlink, речь о создании группировки низкоорбитальных спутников за 445 млрд рублей.

Второе приоритетное направление, которое обсуждали на встрече, – необходимость подключения школ к интернету, но в России этот вопрос практически решен. Лишь несколько процентов учебных заведений в России имеет спутниковый доступ к интернету, остальные – скоростное подключение. Важно также, чтобы в школах появились преподаватели, которые обучали бы детей цифровым компетенциям и цифровой грамотности, считает Шадаев.

Третье направление, которое обсуждали министры связи стран БРИКС, – это искусственный интеллект.

Элвин Ботес: «Технологии искусственного интеллекта очень важны для всех стран БРИКС, чтобы оставаться на высоком конкурентном уровне в глобальном смысле» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

ЮАР не собирается отставать в плане развития искусственного интеллекта

От Южно-Африканской Республики (ЮАР) в Иннополис прибыл замминистра международных отношений и сотрудничества Элвин Ботес. На встрече он выразил признательность Российской Федерации и всем, кто обеспечил высокий уровень гостеприимства здесь, в Татарстане. В ЮАР понимают важность новых цифровых технологий и то, что все страны несут ответственность за будущее человечества. Речь идет прежде всего о цифровых трансформациях и изменении климата, отметил министр из ЮАР.

«Мы видим, что Россия как страна-хозяйка БРИКС-2024 говорит многое об искусственном интеллекте, о развитии цифровых компетенций, которые очень сильно влияют на нас, что заставляет нас в ЮАР более активно участвовать в этом процессе», – сказал Ботес.

Он также перечислил вызовы, которые стоят перед странами БРИКС. Это в том числе защита личного пространства и персональных данных. Система искусственного интеллекта требует доступа к ним, поэтому возникают вопросы защиты личной информации, чтобы не допустить злоупотребления.

«Технологии искусственного интеллекта очень важны для всех стран БРИКС, чтобы оставаться на высоком конкурентном уровне в глобальном смысле. Мы не хотим отстать в этом плане и хотели бы применять технологию искусственного интеллекта во всех отраслях», – заявил замминистра международных отношений и сотрудничества ЮАР.

Сония Фаустино: «Я бы бы хотела поприветствовать те страны, которые готовы сами вкладываться в развитие нашего блока и могут предложить конкретные механизмы по развитию искусственного интеллекта» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Страны-участницы БРИКС поддержали расширение альянса

Следом выступила заместитель министра связи Бразилии Сония Фаустино. Она сказала, что бразильская делегация чувствует себя замечательно в связи с теплым приемом, который был оказан со стороны России и Татарстана. Следом Фаустино поприветствовала недавнее расширение альянса. К БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ.

«Это означает, что наш форум жив и что мы можем успешно работать совместно. Я бы хотела поприветствовать те страны, которые готовы сами вкладываться в развитие нашего блока и могут предложить конкретные механизмы по развитию искусственного интеллекта. Чтобы это могло быть внедрено и действительно стало нашей реальностью», – сказала министр связи Бразилии.

Мадху Арора: «Жду дальнейшего плодотворного развития наших стран и готовы содействовать развитию всех в нашей глобальной семье» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Заместитель министра связи Индии Мадху Арора также сказала о расширении альянса.

«Это очень важный момент, когда семья БРИКС выросла за счет присоединения новых членов. Хочу их поприветствовать и поблагодарить за то, что они присоединились к нашим коллективным усилиям по продвижению IT-технологий для устойчивого развития», – сказала представитель Индии.

Она также сказала, что ее страна поддерживает Цифровой форум, который проходит в Иннополисе параллельно со встречей министров связи. Он позволяет собрать отраслевых лидеров из стран БРИКС и способствует дальнейшему развитию ИИ и цифровой инфраструктуры.

«Жду дальнейшего плодотворного развития наших стран и готовы содействовать развитию всех в нашей глобальной семье», – сказала Мадху Арора.

Чжан Юньмин: «Страны БРИКС являются для развивающихся стран примером сотрудничества в проекте «Юг-Юг» и достижения совместной силы» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Китай хочет усиленного цифрового влияния от стран БРИКС

Заместитель министра промышленности и информационных технологий КНР Чжан Юньмин начал свою речь с комплиментов в адрес Иннополиса. Он отметил, что это первая встреча министров связи после расширения альянса БРИКС, и поблагодарил Россию за теплый прием и отличную организацию.

«Страны БРИКС являются для развивающихся стран примером сотрудничества в проекте «Юг-Юг» и достижения совместной силы. После расширения члены БРИКС более широко рассредоточены, имеют большое население и более разнообразное в культурном отношении. Нам необходимо усиливать политическую коммуникацию, улучшать взаимодействие рынков, чтобы довести до максимальных значений наше цифровое сотрудничество и усиливать влияние цифрового управления стран БРИКС», – считает замминистра промышленности и информационных технологий Китая.

Он отметил, что за минувшее десятилетие удалось достичь практических результатов. Представитель КНР выразил готовность совместно создавать новое золотое десятилетие цифрового сотрудничества.

Хасан Саларие: «Необходимо работать вместе для того, чтобы создавать цифровое будущее, инклюзивное, равное, свободное от предвзятности и дискриминации» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Иран выступил за цифровое будущее без дискриминации

Нужны непрерывающиеся усилия, чтобы преодолевать имеющийся цифровой разрыв. Об этом сказал заместитель министра связи и информационных технологий Ирана Хасан Саларие.

«Необходимо работать вместе для того, чтобы создавать цифровое будущее, инклюзивное, равное, свободное от предвзятости и дискриминации. Мы ориентируемся на то, чтобы эффективно работать со всеми коллегами из стран БРИКС в рамках развития соответствующих возможностей цифровой среды. Убеждены в том, что вместе сможем многого достигнуть», – сказал Хасан Саларие.

Заместитель министра инфраструктуры и цифровой трансформации Египта Раафат Хинди был краток и поблагодарил Россию за теплый прием.

«В ближайшее время я также приглашаю вас принять участие в наших мероприятиях уже у нас, в Египте. Сегодняшняя наша встреча очень важна. Мы поддерживаем всю работу по объединению усилий стран БРИКС по достижению баланса», – сказал представитель Египта.

Следом все министры прошлись по Иннополису, чтобы осмотреть выставку Цифрового форума в технопарке им. Попова Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Госуслуги и БПЛА: какие технологии показали гостям на выставке высокотехнологичных компаний

Следом все министры прошлись по Иннополису, чтобы осмотреть выставку Цифрового форума в технопарке им. Попова. Гостей сопровождали заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов и мэр Иннополиса Дмитрий Вандюков.

На выставке высокотехнологичных компаний, организаций и структур были представлены «Ростелеком», «Росатом», был и стенд Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.

По словам Романа Шайхутдинова, на выставке удалось представить наиболее интересные технологии Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На экспозиции Инновационного центра «Иннополис» презентовали возможности особой экономической зоны, разработки Университета Иннополис (коллаборативный робот, беспилотный самолет вертикального взлета и посадки InnoVtol) и резидентов ОЭЗ «Иннополис» (инфраструктура для БПЛА – дронопорт «ЭРИ» компании «Русдронопорт»). Отдельно представлены высокотехнологичные решения таких компаний особой экономической зоны «Иннополис», как ICL и Сбер.

По словам Романа Шайхутдинова, на выставке удалось представить наиболее интересные технологии. Это разработка ПО и платформ и сервисов, связанных с ИИ; аппаратно-программные комплексы; компании, использующие биометрию и компьютерное зрение; а также компании, связанные с кибербезопасностью.