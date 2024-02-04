Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Спустя три месяца работы выставку «Россия» посетил 6-миллионный гость
На Международной выставке-форуме «Россия» в Москве побывал шестимиллионный посетитель — случилось знаменательное событие спустя три месяца после открытия. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта.
«Счастливое число выпало семье Дмитрия Ершова, он пришел на Выставку с супругой Ириной, 11-летним сыном Егором и шестилетней дочерью Лизой», — отмечается в сообщении.
Ершовы несколько лет назад переехали жить в Москву из Республики Хакасия. Гостей поприветствовала директор выставки Наталья Виртуозова. Семья получила подарок от дирекции и администрации Ямало-Ненецкого автономного округа — поездку в Салехард на День оленевода, главный праздник народов Севера. Они смогут посмотреть на красоты Арктики и гонки оленьих упряжек, попробовать местную кухню, пройти церемонию пересечения Полярного круга и получить именные сертификаты полярников.
«Очень неожиданно и необычно. Спасибо большое за такой теплый прием — это очень приятно, что мы поедем в новый регион», — поделился впечатлениями Дмитрий Ершов.
Напомним, двухмиллионным гостем Международной выставки-форума «Россия» стал житель Казани Марат Сабитов 2 декабря, когда на ВДНХ состоялся День Татарстана. Гостей в этот день поприветствовал Раис республики Рустам Минниханов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»