news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 22 января 2026 08:43

Спустя час в Татарстане сняли режим беспилотной опасности

Читайте нас в
Телеграм

В Татарстане сняли режим беспилотной опасности, который ввели в 7.32 утра. Информация появилась в официальном приложении МЧС России.

«Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Беспилотная опасность“ отменен», — указано в официальном приложении.

Несмотря на режим опасности БПЛА, в аэропортах республики ограничения не вводились.

Последний раз указанный режим объявляли республике накануне, 21 января, он действовал почти три часа. В тот же день в Минобороны РФ заявили, что над территорией республики был сбит беспилотник.

#беспилотная опасность
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
МО: Над Татарстаном сбили один украинский беспилотник

МО: Над Татарстаном сбили один украинский беспилотник

21 января 2026
Мамадышский район отправил новый гуманитарный груз для военнослужащих СВО

Мамадышский район отправил новый гуманитарный груз для военнослужащих СВО

21 января 2026