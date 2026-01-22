Спустя час в Татарстане сняли режим беспилотной опасности

В Татарстане сняли режим беспилотной опасности, который ввели в 7.32 утра. Информация появилась в официальном приложении МЧС России.

«Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Беспилотная опасность“ отменен», — указано в официальном приложении.

Несмотря на режим опасности БПЛА, в аэропортах республики ограничения не вводились.

Последний раз указанный режим объявляли республике накануне, 21 января, он действовал почти три часа. В тот же день в Минобороны РФ заявили, что над территорией республики был сбит беспилотник.