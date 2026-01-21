news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 21 января 2026 18:56

МО: Над Татарстаном сбили один украинский беспилотник

Читайте нас в
Телеграм

Минобороны РФ сообщило о сбитом беспилотнике над Татарстаном. По данным ведомства, всего в период с 9.00 до 18.00 мск дежурные расчеты ПВО перехватили и уничтожили 32 БПЛА самолетного типа.

Кроме Татарстана, ПВО перехватила 21 БПЛА над Азовским морем, 4 – над Черным морем, 2 – над территорией Крыма, 2 – над Курской областью, по одному – над Брянской областью и Краснодарским краем.

Утром в Татарстане ввели режим беспилотной опасности. После этого Росавиация ограничила работу аэропортов Казани и Нижнекамска. Полеты возобновили в 10.08, а режим беспилотной опасности отменили в 11.41.

#атака БПЛА #Минобороны #Татарстан
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Подписана дорожная карта по реализации меморандума между БИА и университетом «Аль-Азхар»

Подписана дорожная карта по реализации меморандума между БИА и университетом «Аль-Азхар»

20 января 2026
В Татвоенкомате рассказали о выплатах и соцгарантиях для бойцов Войск беспилотных систем

В Татвоенкомате рассказали о выплатах и соцгарантиях для бойцов Войск беспилотных систем

21 января 2026