МО: Над Татарстаном сбили один украинский беспилотник

Минобороны РФ сообщило о сбитом беспилотнике над Татарстаном. По данным ведомства, всего в период с 9.00 до 18.00 мск дежурные расчеты ПВО перехватили и уничтожили 32 БПЛА самолетного типа.

Кроме Татарстана, ПВО перехватила 21 БПЛА над Азовским морем, 4 – над Черным морем, 2 – над территорией Крыма, 2 – над Курской областью, по одному – над Брянской областью и Краснодарским краем.

Утром в Татарстане ввели режим беспилотной опасности. После этого Росавиация ограничила работу аэропортов Казани и Нижнекамска. Полеты возобновили в 10.08, а режим беспилотной опасности отменили в 11.41.