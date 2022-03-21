Спрос на сахар в России за неделю снизился почти на 30%

В России наблюдается снижение спроса на сахар. Так, за неделю объем его продаж в крупных торговых сетях упал сразу на 29%, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

«В конце февраля-начале марта мы столкнулись с ажиотажным потребительским спросом на сахар. Сейчас спрос стабилизируется, об этом говорят оперативные данные продаж от ФНС России. При том что все крупнейшие ретейлеры поддерживали объемы отгрузок в сети, по отношению к предыдущей неделе объем продаж снизился на 29%», — отмечается в сообщении ведомства.

Минпромторг напомнил, что федеральные сети закрепили наценку на сахар до 5%, запасы товара постоянно пополняются, поставки не прекращаются. В мелких сетях и несетевых точках продукт также реализуется обычными темпами и по рыночной цене.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ФАС начала проверку крупнейших производителей сахара. Меры были приняты из-за роста цен на товар.