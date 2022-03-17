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Экономика
17 марта 2022  11:44

ФАС начала проверку крупнейших производителей сахара в России

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Федеральная антимонопольная служба из-за роста цен на сахар проверяет участников рынка, сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, внеплановые выездные проверки проходят в отношении производителей – НКО «Cоюз сахаропроизводителей России», ООО «Группа Компаний «Русагро», ООО «Русагро-Центр», ООО «Продимекс», ООО «ГК Доминант», ООО «Торговый Дом «Доминант» и ООО «ЧеховСахар».

Контрольно-надзорные мероприятия пройдут также в отношении торговых сетей и посредников.

«Как показывает практика, отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями», – отметила пресс-служба.

Ведомство указало недопустимость необоснованного повышения цен и создания искусственного дефицита.

«В случае выявления таких фактов служба незамедлительно принимает меры реагирования вплоть до оборотных штрафов. При необходимости материалы будут передаваться органам Прокуратуры Российской Федерации для принятия полного комплекса мер прокурорского реагирования», – сообщила пресс-служба ФАС.

 

#сахар #цены на продукты #Федеральная антимонопольная служба
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