Спрос на ипотеку в Татарстане вырос почти на треть в октябре

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан по итогам октября показал один из самых высоких темпов роста среди регионов России: объем выданных ипотечных кредитов достиг 18,35 млрд руб., что на 31% больше, чем в сентябре. Количество сделок выросло на 27% – до 3,99 тыс., следует из обновленной статистики Объединенного Кредитного Бюро.

Средний размер ипотечного кредита в республике поднялся до 4,59 млн руб., а средний срок составил 276 месяцев.

В целом по России банки в октябре выдали 105,64 тыс. ипотек на 468 млрд руб. Год к году показатели увеличились на 23% по количеству и на 37% по объему, а средний чек вырос до 4,43 млн руб. против 3,98 млн руб. годом ранее.

С начала 2025 года жители России оформили 716,07 тыс. ипотечных кредитов на 3,1 трлн руб., что ниже результатов аналогичного периода прошлого года: тогда банки выдали 1,02 млн ипотек на 4,32 трлн руб.

Структура рынка в октябре практически не изменилась. Новостройки сохранили 42% от общего количества оформленных кредитов и 56% от совокупного объема. Средний размер займа на покупку квартиры в новом доме составил 5,69 млн руб., а средний срок – 320 месяцев. На вторичном рынке средний чек достиг 3,34 млн руб., срок – 236 месяцев.

Полная стоимость кредита в октябре уменьшилась до 18,76% после 19,28% в сентябре. В сегменте новостроек показатель снизился до 18,64%, а на вторичном – до 20,13%.

В топ-5 регионов по объему ипотечного кредитования в октябре вошли Москва (59,92 млрд руб.), Московская область (39,87 млрд руб.) и Санкт-Петербург (29,84 млрд руб.). Активный рост также показали Краснодарский край (18,67 млрд руб.) и Татарстан.