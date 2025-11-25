news_header_top
Общество 25 ноября 2025 07:00

За 2025 год в РТ было введено 150,6 тыс. квадратных метров соципотечного жилья

За 2025 год в РТ было введено 150,6 тыс. квадратных метров соципотечного жилья
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», с начала 2025 года в Татарстане было построено и введено и в эксплуатацию 20 соципотечных домов общей площадью 150,6 тыс. кв. м.

Работы выполнялись за счет инвестиций Госжилфонда при Раисе РТ. Больше всего новостроек – девять и пять - расположились в Казани и Набережных Челнах соответственно. Все они готовы к использованию и полностью оснащены инженерными коммуникациями.

Всего за 2025 год предполагается построить 35 домов, общей площадью 161,7 тыс. квадратных метров. В настоящий момент объем выполненных работ составляет 93 %.

