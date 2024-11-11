Спрос на аренду жилья в Казани в сравнении с прошлым октябрем вырос в 2,2 раза

В Казани продолжает расти спрос на съемное жилье, сообщили корреспонденту «Татар-информа» в «Яндекс Аренде». Так, в октябре 2024 года арендой в Казани интересовались в 2,2 раза чаще, чем годом ранее.

Руководитель сервиса Роман Жуков рассказал, что рост спроса связан с перетоком части «несостоявшихся» покупателей квартир, которые не успели приобрести жилье в собственность по низким ипотечным ставкам. Арендуя недвижимость, потребители одновременно копят на покупку собственной квартиры и ожидают более комфортных условий по ипотеке. На рынок влияет и то, что новые квартиры сдают дорого.

«Инвестиционные квартиры, купленные ранее по низким ставкам в период “ипотечного бума”, стоят дороже лотов в домах из старого жилого фонда. Их более высокую цену определяет новый ремонт, а также зачастую полное обустройство мебелью и техникой. Переход таких “вчерашних” новостроек в сегмент долгосрочной аренды влияет на медианные ставки в городе в большую сторону», – подчеркнул Жуков.

В то же время те, кто не может продать квартиру из-за высоких ставок по ипотеке, начали переориентироваться на сдачу жилья в долгосрочный период. Такая стратегия позволяет им получать стабильный пассивный доход. На спрос влияет и то, что с каждым годом увеличивается туристическая привлекательность Казани. Из других регионов в столицу республики люди переезжают из-за более высокого уровня жизни.

Напомним, повышение цен на арендное жилье в столице Татарстана произошло из-за того, что купить квартиру здесь с учетом нынешних ставок по ипотеке и цен на жилье стало практически невозможно. ЦБ в конце октября повысил ключевую ставку до рекордных 21%, следом банки взвинтили проценты по кредитам на жилье до 28%. Летом также отменили льготную программу ипотеки под 8% годовых, а условия по «Семейной ипотеке» ужесточили.

По нынешним ценам за год аренда однокомнатной квартиры в Казани обойдется квартиросъемщикам в среднем в 400-480 тыс. рублей, а двухкомнатной – порядка 600 тысяч.

Подробнее о том, что происходит на рынке арендного жилья в Казани и каких цен ждать в будущем, читайте в материале «Дороже только в Москве и Питере: почему в Казани взлетели цены на аренду жилья».