Спортсменов, привитых российскими вакцинами, допустят к зимним Олимпийским играм-2022

Спортсмены, привитые российскими вакцинами от коронавируса, будут допущены к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине, заявили в оргкомитете, передает ТАСС.

«Все вакцины, признанные Всемирной организацией здравоохранения, соответствующими международными организациями, а также официально одобренные странами или регионами, будут приняты, так что российские вакцины допустимы», – отметили организаторы игр.

Зимние Олимпийские игры пройдут в столице Китая с 4 по 20 февраля 2022 года.

На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V» и «Спутник Лайт» от центра имени Гамалеи Минздрава РФ, «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор», а также «КовиВак», разработанная центром имени Чумакова РАН. Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно отмечал эффективность и безопасность отечественных препаратов.