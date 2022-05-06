Спортсменка из Татарстана установила мировой рекорд по жиму штанги

Татарстанская спортсменка Айгуль Ситдикова, выступающая в составе зеленодольского спортклуба «Атлет», установила мировой рекорд по жиму штанги.

На чемпионате Татарстана по пауэрлифтингу Ситдикова в весовой категории до 57 кг выжала штангу весом 170 кг, попутно заняв первое место в соревнованиях, а также установив новый мировой рекорд в данной дисциплине.

Стоит отметить, что сами соревнования проходили на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, а участие в чемпионате республики приняли 11 команд. Победителем общекомандного зачета стала команда «Атлет» из города Зеленодольск.

Ранее стало известно, что Казань примет 31-е всероссийские соревнования по судомодельному спорту «Кубок Победы».