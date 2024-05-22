Спортсменка из Казани попала в сборную РФ для участия в Играх БРИКС

Фото: комитет физической культуры и спорта

Спортсменка из Казани Рамиля Валитова стала призером командного чемпионата России по легкой атлетике. Девушка получила бронзовую медаль, установив личный рекорд по прыжку в длину – 6,48 метра. Такой результат позволил ей войти в сборную РФ для участия в Играх БРИКС, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Первое место по прыжкам в длину заняла Елена Соколова (Москва, Белгородская область). Ее результат – 6,61 метра. Серебро взяла Екатерина Левицкая из Краснодарского края (6 м 56 см).

В Казани Рамиля Валитова тренируется в ФСО «Трудовые резервы» под руководством Олега Арбеева.

Командный чемпионат России проходит в Сочи. Туда съезжаются спортсмены со всей страны. В 2024-м турнир для российских легкоатлетов стал отборочным на Игры БРИКС, рассказали в Федерации легкой атлетики РФ.

Ранее сообщалось, что Даниел Маринов из Казани вошел в состав сборной РФ по спортивной гимнастике на Игры БРИКС. Окончательный состав команды утвердят по итогам заключительного тренировочного сбора, который стартует 23 мая.

Напомним, Игры БРИКС пройдут в Казани в июне. Они станут неким «преддверием» саммита БРИКС, который также пройдет в столице РТ, но уже в октябре. О том, как город готовится к проведению мероприятий мирового масштаба – в материале «Татар-информа».