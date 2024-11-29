Спортсмен-ветеран СВО из Татарстана: «Спорт – самая лучшая реабилитация»

О том, как спорт возвращает к мирной жизни после участия в СВО на пресс-конференции «Татар-информа», посвященной встрече с участниками Всероссийских соревнований Кубок «Защитника Отечества» и патриотического фестиваля «За други своя», рассказал ветеран СВО Дмитрий Голубцов.

Дмитрий Голубцов – участвовал в СВО с первых дней. В бою он получил ранения, одно из которых лишило его руку подвижности – после госпиталя вернуться на передовую он не смог.

Сейчас он спортсмен, занимается пулевой стрельбой. Ветеран стал участником всероссийского кубка «Защитники Отечества», который прошел в городе Сириус Краснодарского края. Ранее он занял первое место в соревнованиях среди ветеранов СВО «Герои нашего времени», который проходил в Уфе. Там он занял первое место. Также второе место он занял в соревнованиях по Приволжскому федеральному округу среди ветеранов-спортсменов.

«Когда общаешься с ребятами, у которых также, как и у тебя, травмы, и ты видишь, как они радуются жизни – это большая мотивация. Это новая ступень в жизни. Спорт – это самая лучшая реабилитация для всех. Многие боятся, я предлагал им присоединиться, и вместе заниматься спортом, но страх им мешает. Побыть рядом с такими же, как ты, кто испытывает азарт от соревнований, у кого есть стимул жизни – бесценно», – рассказал Дмитрий Голубцов.

По его словам, в параолимпийских соревнованиях принимают участие даже те, у кого нет обеих ног, но они становятся чемпионами, участвуют в спортивных мероприятиях и действующие военнослужащие.