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Спортплощадки у майдана: какое благоустройство ждет парк «Прибрежный» в 2025 году
Заключительный этап благоустройства парка «Прибрежный» в Набережных Челнах подразумевает создание спортивных площадок у майдана, а также открытие входной группы у лыжной базы. Объекты станут логическим завершением переосмысления этой части общественного пространства. Об этом «Татар-информу» рассказали в архитектурном бюро «АрхДесант», который занимается проектированием данного места.
Сейчас идет голосование среди татарстанцев по объектам благоустройства, по его итогам станет понятно, будет ли благоустраиваться четвертая очередь парка в 2025 году.
В этом году самый большой парк Закамья ждет третья очередь. Здесь появится много архитектурных изюминок. Подробнее читайте в статье: Озеро с пирсами и пляж у яхт-клуба: как изменится крупнейший парк Закамья «Прибрежный».
Проект реализуется по программе «Развитие общественных пространств РТ» и в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
Напомним, традиционно весной начинается планирование программы на последующие годы, в том числе по общественным пространствам и дворовым территориям. С 15 марта по 30 апреля жители смогут определить, какие новые объекты появятся в городах. Отдать свой голос можно на gorodsreda.tatar.ru, в приложении «Услуги РТ», на портале uslugi.tatarstan.ru.
Национальные проекты реализуются в России по указу Президента РФ Владимира Путина.
Фотографии предоставлены бюро «АрхДесант»
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