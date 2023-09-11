Спорткомплекс «Дружба» в Нижнекамске реконструирован на 80%

Фото: скриншот презентации

В Нижнекамске ведется масштабная работа по реконструкции ключевых объектов социальной инфраструктуры города. В частности, спорткомплекс «Дружба» отремонтирован уже на 80%. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель главы Нижнекамского района Александр Умников.

«Комплекс работ включает в себя ремонт существующего здания, подготовку нового оснащения и благоустройство территории объекта», — отметил спикер.

Ранее спорткомплекс «Дружба» находился на балансе «Нижнекамскнефтехима», однако для повышения доступности спортивных объектов СИБУР передал его, а также тренировочную базу «Алмаш», спортивный зал «Факел» и базу «Управления социального развития» муниципалитету.

Исполком города будет управлять всей спортивной инфраструктурой, при этом возможность занятий по всем дисциплинам сохранится, а подготовка юных спортсменов выйдет на новый уровень.

Как ранее сообщал «Татар-информ», на реконструкцию объектов направлено примерно 1,4 млрд рублей, причем до 700 млн рублей выделит СИБУР, остальные средства направят из бюджета республики.