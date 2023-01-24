После реконструкции СОК «Дружба» станет новой спортивной жемчужиной Нижнекамска

В этом году спортивно-оздоровительный комплекс «Дружба» в Нижнекамске планируется реконструировать. Работы стартуют 1 февраля, а завершатся уже к новому учебному году. Спорткомплекс станет современным и комфортным, в нем обновят спортивный и тренажерный залы, бассейны. После реконструкции заниматься спортом в нем смогут все жители города.

Ранее спорткомплекс «Дружба» находился на балансе «Нижнекамскнефтехима», однако для повышения доступности спортивных объектов жителям, СИБУР передает его, а также тренировочную базу «Алмаш», спортивный зал «Факел» и базу «Управления социального развития» муниципалитету. Исполком города будет управлять всей спортивной инфраструктурой, при этом все виды спорта сохранятся, а подготовка юных спортсменов выйдет на новый уровень. Обновлением объектов власти города займутся в том числе при помощи СИБУРа.

На реконструкцию объектов направят порядка 1,4 млрд рублей, причем до 700 млн рублей выделит СИБУР, остальные средства направят из бюджета республики.

Сейчас передача спортобъектов городу вышла на финишную прямую, ведется согласование документов. Перед стартом работ по реконструкции спорткомплекса его осмотрела делегация из представителей управлений и служб исполкома во главе с мэром Нижнекамска Рамилем Муллиным.

«Мы должны построить объект, который будет служить городу, детям как минимум ближайшие 20-30 лет. В будущем обновленная "Дружба" должна стать центром спортивной жизни города: именно здесь должны проходить самые масштабные городские состязания. В течение всего года спорткомплекс должен работать как центр студенческого, молодежного спорта», – подчеркнул Муллин.

После полной реконструкции «Дружба» станет настоящей спортивной жемчужиной Нижнекамска. В ходе капремонта планируется заменить покрытие на футбольном поле, отремонтировать дорожки, а в случае необходимости и заменить инженерные коммуникации. Рядом с комплексом появится новая вместительная парковка.

Также в этом году планируется капитально отремонтировать дорогу вдоль стадиона спорткомплекса «Дружба» от 30 лет Победы до Корабельной.

В самом спорткомплексе в ходе работ обновят спортивный и тренажерный залы, бассейны, расширят холл.

«Спорткомплекс реконструируется при поддержке СИБУРа, и будет здорово, если через полтора года мы сможем предложить СИБУРу эту площадку для проведения корпоративной Спартакиады, на которую съезжаются спортсмены со всех предприятий компании», – подчеркнул глава города.

Реконструкция потребует решений по подбору альтернативных площадок для спортивных секций, сейчас эта работа уже ведется, добавил Муллин.

Тренировочный процесс в ходе работ продолжится в прежнем режиме на других спортивных объектах, заверил начальник управления физической культуры и спорта Александр Клипачев. «На помощь придет и управление образования – предоставит спортивные залы в ближайших школах», – пояснил он.

Спортивно-оздоровительный комплекс уже давно нуждался в ремонте, отметил директор СОК «Дружба» Ильназ Фатхуллин: «По сравнению с другими спортобъектами «Дружба» морально и физически сильно устарела. Ремонта очень ждут и посетители, тренеры, дети. Этот момент наконец-то настал!».

С ним согласны юные спортсмены и их родители. «Обе мои дочери занимаются художественной гимнастикой. Когда мы узнали, что "Дружбу" ждет реконструкция, очень обрадовались: в нынешнем зале потолки невысокие, холодно – дети мерзнут, полы старые, неровные, – рассказывает Ильфина Набиуллина, мама воспитанниц секции художественной гимнастики спорткомплекса. – То, что какое-то время детям придется заниматься в других помещениях, нас не пугает. В принципе, мы и сейчас возим наших девочек на тренировки на машине – живем далеко от спорткомплекса. Зато после ремонта сразу у нескольких поколений юных спортсменов появится возможность заниматься в красивых, удобных залах».