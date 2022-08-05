«Спортивный август» в Казани откроется с тренировки во дворе по улице Зорге

«Спортивный август во дворах Татарстана» откроет тренировка во дворе домов №81, 83, 85, 87 по улице Рихарда Зорге. Она состоится 7 августа в девять утра. Об этом «Татар-информу» сообщили в Фонде «Институт развития городов РТ».

Занятие на все группы мышц проведет активный житель Данис Валитов. Присоединиться к тренировке и провести занятие могут все жители Татарстана. Главное — не иметь противопоказаний по состоянию здоровья и учитывать, что тренировки доступны людям разных возрастов и уровней физической подготовки.

Например, в занятия могут быть включены легкая зарядка, несложная йога, скандинавская ходьба, бег трусцой, упражнения на разные группы мышц для людей молодого и зрелого возрастов. При этом иметь тренерский опыт — это преимущество, но не обязательное условие.

Жителям и гостям столицы Татарстана рекомендуют взять с собой на занятие бутылку воды и спортивный коврик.

Весь месяц команда программы «Наш двор» будет помогать жителям проводить спортивные тренировки в их дворах или во дворах с подходящими условиями. Для участия в первой тренировке в Казани уже открыта регистрация.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что президентская программа за 2020–2022 годы охватила 890 тыс. жителей Татарстана. Всего же за весь период действия — с 2020 по 2024 год — она коснется 2 млн человек.