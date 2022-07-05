В Татарстане по программе «Наш двор» завершат благоустройство 1212 дворовых территорий

В Татарстане по республиканской программе «Наш двор» в этом году завершат благоустройство 1212 дворовых территорий. Об этом сообщила заместитель директора Фонда «Институт развития городов РТ» Венера Камалова на заседании Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

«За два года реализации программы, в 2020-2021 годах, а сейчас идет третий год, 2167 дворов благоустроено. Всего около 7 тыс. дворов должно быть благоустроено за пять лет. Вся республика охвачена этой программой», — рассказала докладчик.

По словам Камаловой, общий бюджет программы на 2020–2024 годы составляет 50 млрд рублей.

«Программа за 2020–2022 годы охватила 890 тыс. жителей. Всего же реализация программы коснется 2 млн человек. Но, по сути, ни одна семья не пройдет мимо этой программы, каждый с ней так или иначе пересечется», — отметила она.

Замдиректора фонда подчеркнула, что программа реализуется с учетом пожеланий жителей.