Спортивный арбитражный суд отказал в РФС в переносе стыковых матчей ЧМ-2022 по футболу

Спортивный арбитражный суд (CAS) отказался удовлетворить просьбу Российского футбольного союза о переносе стыковых матчей Чемпионата мира – 2022 по футболу.

«CAS отказал в удовлетворении всех ходатайств, заявлявшихся РФС. Рассмотрение исков РФС к ФИФА и УЕФА по существу продолжится в соответствии со сроками и порядками, определяемыми CAS», – сообщают «РИА-Новости» со ссылкой на пресс-службу РФС.

Напомним, ранее глава УЕФА Александер Чеферин прокомментировал решение организации ввести санкции в отношении России.