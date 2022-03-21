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Спорт
21 марта 2022  20:45
Дамир Садриев

Спортивный арбитражный суд отказал в РФС в переносе стыковых матчей ЧМ-2022 по футболу

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Спортивный арбитражный суд (CAS) отказался удовлетворить просьбу Российского футбольного союза о переносе стыковых матчей Чемпионата мира – 2022 по футболу. 

«CAS отказал в удовлетворении всех ходатайств, заявлявшихся РФС. Рассмотрение исков РФС к ФИФА и УЕФА по существу продолжится в соответствии со сроками и порядками, определяемыми CAS», – сообщают «РИА-Новости» со ссылкой на пресс-службу РФС.

Напомним, ранее глава УЕФА Александер Чеферин прокомментировал решение организации ввести санкции в отношении России.

#сборная России по футболу #футбол #РФС
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