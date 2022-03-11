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Спорт
11 марта 2022  19:48
Дамир Садриев

Президент УЕФА Чеферин: Мне жаль обижать российских спортсменов, но санкции необходимы

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Глава Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин прокомментировал решение организации ввести санкции в отношении России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам президента УЕФА, несмотря на то, что организации дорого обошелся разрыв отношений с Россией, санкции были необходимы.

«Санкции необходимы: это не политический, а гуманитарный кризис. Мне жаль обижать российских спортсменов, но мы должны показать себя сплоченными. Разрыв контракта с „Газпромом“ был правильным. Финансово это стоило дорого. Для нас это удар по кошельку. Я предупреждал РФС, прежде чем объявить решение, я не трус, я не делаю ничего тайно», — заявил Чеферин.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях.

#Футбол #УЕФА
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