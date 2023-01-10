Спортивно-музыкальная премия «Манзара-2023»: денежные призы получат все участники турнира

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Победитель турнира по татарской национальной борьбе корэш в рамках спортивной и музыкальной премии «Манзара-2023» получит чемпионский пояс и денежный приз в размере 100 тыс. рублей. Кроме того, за серебро и бронзу предусмотрены призы в 75 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно. О предстоящем празднике на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов.

«“Манзара” – проект, очень нужный для развития татарской национальной борьбы корэш, ее популяризации. Он также очень полезен для самих спортсменов. Победить в этом турнире очень престижно. К тому же, помогает спортсменам после новогодних праздников удержать себя в форме, подготовиться, хорошо выступить. Это шоу – прекрасная возможность с самого начала года привлечь внимание к национальному виду борьбы», – заявил Шайхутдинов.

14 января на премии «Манзара-2023» за победу в турнире по национальной борьбе корэш встретятся 13 борцов. В основных состязаниях участвуют борцы в весовых категориях до 130 кг. Это Радик Салахов и Руслан Газизуллин (Лаишево), Раиль Нургалиев (Тюлячи), Булат Мусин (Казань), Ранис Гилязутдинов и Элдар Хамитов (Челны), Радис Самигуллин и Руслан Рафиков (Балтаси), Ринат Давлетшин (Кукмор), Ильдар Шабаев (Удмуртия), Алмаз Галиуллин (Пестрецы), Делюс Закиров (Сабы), Ришат Гайнутдинов (Мензелинск).

Кроме того, Ильмир Тухватуллин и Ранис Галимуллин поборются за специальный приз от спонсоров.

В этом году решено не оставлять без приза ни одного участника – каждому, даже проигравшим, будет вручен денежный приз.

«За каждый круг организаторы готовы оплатить “кэш” участникам. Проигравшие в первом кругу получат по 10 тысяч рублей, во втором круге – по 20 тысяч. Главному батыру – 100 тысяч рублей приза, за второе место – 75 тысяч, третье – 50 тысяч, четвертое – 25 тысяч рублей», – пояснил спикер.

Также будет проведен розыгрыш призов по входным билетам среди зрителей. Детей и взрослых будут развлекать Кыш Бабай и Кар Кызы, будет возможность сфотографироваться с чемпионским поясом, получить автограф у известных спортсменов. Специальными гостями спортивно-музыкальной премии «Манзара-2023» станут группа «Казан егетләре», Зайнаб Фархетдинова и Салават Фатхетдинов.

Премия «Манзара» пройдет 14 января во Дворце единоборств «Ак барс», начало запланировано на 13.00.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что часть средств, вырученных от продажи билетов на спортивную и музыкальную премию «Манзара», будет направлена мобилизованным гражданам, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине.

