Борцы и артисты премии «Манзара» поддержат участников спецоперации

Фото: архив «Татар-информ»

Часть средств, вырученных от продажи билетов на спортивную и музыкальную премию «Манзара», будет направлена мобилизованным гражданам, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине. Об этом заявили организаторы премии на странице в социальной сети «ВКонтакте».

В этом году событие пройдет уже в седьмой раз. Организаторы приняли решение сохранить формат и подготовить спортивно-музыкальное шоу.

На одной сцене Дворца единоборств «Ак Барс» выступят знаменитые татарстанские артисты. А за звание чемпиона спортивной премии «Манзара» будут бороться батыры сабантуев, профессиональные спортсмены, победители престижных всероссийских и международных турниров по борьбе корэш и другие борцы России и Татарстана.

Финальная часть церемонии состоится 14 января.

Церемония вручения премии «Манзара» включает как живые выступления артистов эстрады, так и состязания лучших борцов республики. Премия направлена на поиск новых талантов и способствует развитию национальной борьбы корэш. «Манзара» переводится с татарского языка как «панорама». По мнению организаторов проекта, лауреатов премии можно сравнить с птицами, имеющими возможность наблюдать всю панораму окружающего мира.

Перед Новым годом Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что государственные органы должны обеспечивать все нужды семей мобилизованных.