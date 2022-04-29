«Оренбург»: «Деспотович и Бегич после ухода в «Рубин» хотели вернуться обратно»

Спортивный директор футбольного клуба «Оренбург» Дмитрий Андреев рассказал о том, как футболисты Джордже Деспотович и Сильвие Бегич после перехода в «Рубин» изъявляли желание вернуться обратно в оренбуржский клуб.

«Больше скажу, Деспотович и Бегич уже после перехода в "Рубин" говорили мне: "Выходите обратно в РПЛ, мы с удовольствием вернемся". Не придумываю, реально так и было. Показать переписку? Это ведь о многом говорит, согласитесь. Они ведь могли сказать: "Дима, нет-нет, спасибо, ни в коем случае, никогда не вернемся", но нет, они заинтересованы», — цитирует Андреева «Матч ТВ».

Напомним, Джордже Деспотович провел в «Рубине» полтора сезона и после конфликта с главным тренером казанцев Леонидом Слуцким покинул клуб. За 36 матчей серб отметился 15 голами и 5 голевыми передачами.

Сильвие Бегич перешел в казанский клуб в 2019 году и с того момента провел за команду всего 32 матча. Этой весной хорватский защитник приостановил контракт с «Рубином» в связи с ситуацией на Украине.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором названы шесть лучших футболистов «Рубина» этой весны.