Спортдиректор «Наполи» опроверг слухи об интересе клуба к Кварацхелии

Итальянский «Наполи» не заинтересован в подписании грузинского полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии. Об этом пишет Sport24 со ссылкой на спортивного директора команды из Неаполя Кристиано Джинтоли.

«Слухи. Кварацхелия не входит в наши планы», — заявил итальянец.

Ранее Кварацхелия приостановил контракт с «Рубином» и присоединился к грузинскому «Динамо» (Батуми). Контракт полузащитника с казанским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» разместила материал, в котором объяснила, почему «Рубину» не стоит жалеть об уходе Кварацхелии.