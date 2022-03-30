news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
30 марта 2022  16:10
Арсений Каримов

Спортдиректор «Наполи» опроверг слухи об интересе клуба к Кварацхелии

news_top_970_100

Итальянский «Наполи» не заинтересован в подписании грузинского полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии. Об этом пишет Sport24 со ссылкой на спортивного директора команды из Неаполя Кристиано Джинтоли.

«Слухи. Кварацхелия не входит в наши планы», — заявил итальянец.

Ранее Кварацхелия приостановил контракт с «Рубином» и присоединился к грузинскому «Динамо» (Батуми). Контракт полузащитника с казанским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» разместила материал, в котором объяснила, почему «Рубину» не стоит жалеть об уходе Кварацхелии.

#фк рубин #Хвича Кварацхелия
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное