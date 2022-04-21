«Спорт-Экспресс»: технология системы видеоповторов ВАР может уйти из российского футбола

Британская компания Hawk-Eye Innovations Ltd, являющаяся ведущим провайдером технологии ВАР, может прекратить сотрудничество с РФС. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, в случае разрыва контракта между Российским футбольным союзом и иностранной организацией, система видеоповторов ВАР может покинуть российский футбол. В противном случае РФС придется искать нового провайдера.

Стоит отметить, что Hawk-Eye Innovations Ltd – ведущий провайдер технологии VAR во всем мире. Однако, помимо британцев, лицензии ФИФА имеются еще у четырех компаний из США, Бельгии и Гонконга.

Напомним, ранее «Рубин» в четвертьфинале Кубка России уступил красноярскому «Енисею». На игре отсутствовала система видеоповторов, а один из голов в ворота казанцев предположительно был забит из положения вне игры. Спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал по итогам вылета «Рубина» из турнира.