Отставка все ближе: «Рубин» Слуцкого упустил шанс спасти сезон и вылетел из Кубка России

Уступив «Енисею» в четвертьфинале Кубка России, главный тренер клуба «Рубин» Леонид Слуцкий потерял все шансы на спасение одного из самых провальных сезонов казанского клуба. Угроза отставки витает над «Ак Барс Ареной», но тренер заявляет, что покидать Казань не входит в его планы. Подробнее - в материале спортивной редакции «Татар-информа».

Уступив «Енисею» в четвертьфинале Кубка России, Леонид Слуцкий потерял все шансы на спасение одного из самых провальных сезонов казанского клуба Фото: rubin-kazan.ru

«Покидать «Рубин» не планирую»

После поражения «Рубина» в Красноярске, появилось сообщение, что в связи с неудовлетворительными результатами казанской команды в весенней части сезона, главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий может покинуть клуб. Да, формулировка весьма расплывчатая: «Может покинуть». А может и не покинуть. Но здесь важное другое: новостями про потенциальное увольнение Слуцкого, как и новостями об очередном поражении «Рубина» уже никого не удивишь. И это действует удручающе на казанских болельщиков.

К вопросам про уход в отставку, кажется, привык уже и сам Слуцкий. С уверенным и спокойным голосом на это он ответил и на послематчевой пресс-конференции в Красноярске.

«Планирую ли я подавать в отставку в связи с последними результатами в РПЛ и Кубке России? Нет, не планирую», — сказал наставник казанцев.

Еще после поражения от «Краснодара» в Казани специалист заявлял, что уйти в столь тяжелый момент - это самый простой вариант развития событий. Еще в его словах звучало что-то про перевал Дятлова и «лучше погибнуть в бою всем вместе». Видимо, к этому и идет казанский клуб.

Уходить по собственному желанию Слуцкий не собирается и это очевидно. И если по-человечески этот поступок еще можно понять, то по-тренерски он выглядит странным. То, что команда катится в пропасть, видно невооруженным глазом. Будет ли хуже, если вместо Слуцкого в команду придет кто-то из легенд футбола и взбодрит команду на оставшиеся пять туров? Хуже точно не будет. Но об этом мы не узнаем, поскольку у генерального директора клуба Рустема Сайманова кредит доверия к наставнику, судя по всему, остался на высоком уровне.

Чуда не произошло, и казанцы вновь улетели домой ни с чем Фото: rubin-kazan.ru

Слуцкий сказал, что не намерен превращать игру в фарс, но горел 3:0 уже в первом тайме

На матч с «Енисеем» поехала вся основа казанцев, и в целом, такой вариант казался самым логичным. Об этом перед матчем во флэш-интервью сказал и тренер: «Дело в том, что у нас нет второго состава. А превращать четвертьфинал Кубка в фарс мы не намерены». Фарсом от этого матч, к слову, быть не перестал. Но об этом мы уже можем говорить лишь после игры, когда знаем и счет, и то, как складывалась игра.

До матча же казалось, что единственный шанс Слуцкого хоть как-то выправить сезон - это именно Кубок России. Да, команда могла бы не взять сам трофей, но сам факт потенциального выхода в полуфинал или финал уже был бы расценен как некий результат, которого клуб не добивался со времен Грасии. Испанец, кстати, также испытывал серьезные проблемы в чемпионате, поэтому как мог цеплялся за Кубок. Дошел в итоге до полуфинала, но от увольнения это его все равно не спасло.

Если же говорить о том, что необходимо было сохранить силы перед «Арсеналом» и везти второй состав, то и это довольно спорно. Ведь сам Слуцкий недавно говорил, что в данный момент у команды идет что-то вроде предсезонки, так что обкатка состава в игре против «Енисея» должна был пойти только в плюс. Изменилось ли мнение после игры? Вряд ли. Судя по матчу, не казалось, что «Рубин» устал. А экономить силы на решающую воскресную игру команда начала уже после 3:0 в первом тайме.

Хотя справедливости ради, скажем, что во второй половине игры после четырех замен в линии нападения команда забегала и опасные моменты появляться даже начали. Возможно, если бы судья дал пенальти на Онугхе, Тальби подставил ногу под пустые ворота, а Лисакович дважды сделал точную передачу, «Рубин» бы и вытащил игру. Но это было бы что-то на уровне фантастики. Чуда не произошло, и казанцы вновь улетели домой ни с чем.

На матч с «Енисеем» поехала вся основа казанцев, и в целом, такой вариант казался самым логичным Фото: rubin-kazan.ru

«Какой смысл обсуждать мои ошибки?»

Тем было интереснее, что скажет в свое оправдание Слуцкий на послематчевой пресс-конференции. Уже не раз после проигранных матчей звучали слова про «убийства» от судей и уход легионеров. В этот раз тренер повторяться не стал и выдвинул новую версию, обвинив в поражении команду. Да, наверное, это звучало не так грубо и чуть в другой форме, но посыл тот же.

«Мы превратились в группу игроков, которая хуже, чем команда. Команда всегда будет сильнее и качественнее, чем набор игроков. Мы на данном этапе – набор игроков. Вряд ли ситуация как-то до конца сезона изменится», - сказал тренер.

Хотелось спросить у Леонида Викторовича: «Кто тренирует эту команду, и кто виноват, что после ухода шести игроков команда превратилась в набор?» Из «Рубина» не ушло десять или одиннадцать человек. Бывает такое, что шесть игроков могут оказаться травмированными одновременно по ходу сезона.

При этом на вопрос о своих ошибках по выбору тактики или состава Слуцкий отвечать не стал.

«Какой смысл вообще обсуждать этот вопрос и про него думать? Мы выбрали, как мне казалось, оптимальный вариант состава. Хотя был большой соблазн бросить силы на воскресенье, но, мне кажется, это было бы слишком неуважительно по отношению с толь высокой стадии Кубка. Поэтому те, кто у нас были здоровы, те и вышли на поле», - сказал Слуцкий.

Ответ тренера вполне логичен, вопросы тактики даже не стоит обсуждать. Учитывая, что вот уже весь сезон команда играет в 4-3-3 и не видоизменяется во что-то другое даже по ходу матча. Исключение - переход на 4-4-2 с «Краснодара», который чуть позже Слуцкий забраковал, заявив, что так команда больше играть не будет.

Матч против «Арсенала» уже вполне реально может стать последним под руководством Леонида Слуцкого Фото: rubin-kazan.ru

Поражение с «Арсеналом» может поставить окончательную точку в отношениях Слуцкого и «Рубина»

Что интересно, проигрыш клубу ФНЛ назвать сенсационным язык не поворачивается. Даже букмекеры перед игрой ставили на «Енисей». Так что сенсацией в этой паре, скорее, был бы выход в полуфинал «Рубина». И надо сказать, что виноват в этом в первую очередь не красноярский клуб, а казанский. Да, можно бесконечно говорить о победных сериях «Енисея», но в конце концов - это клуб ФНЛ с игроками уровня ФНЛ. И, как минимум, не проигрывать с разгромным счётом в играх с такими соперниками «Рубин» обязан.

Сейчас же команде важно забыть Красноярск, и все, что там было. В воскресенье «Рубину» предстоит важнейший матч против «Арсенала», который уже вполне реально может стать последним под руководством Леонида Слуцкого. И если после вылета из Кубка минимальное доверие к тренеру все еще сохраняется, то поражение в игре против команды Деспотовича может поставить окончательную точку в отношениях Слуцкого и «Рубина».