«Спорт-Экспресс»: Александр Радулов может перейти в «Ак Барс»

Нападающий клуба НХЛ «Даллас Старз» Александр Радулов может стать хоккеистом «Ак Барса». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, Радулов является основной трансферной целью казанского клуба в это межсезонье. Стоит отметить, что соглашение 35-летнего хоккеиста с «Далласом» истекает после этого сезона.

В нынешнем сезоне на счету Радулова 21 очко (4+17) в 66 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что на посту главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова сменит Олег Знарок. Чуть позже агент Знарка – Петр Приходько данную информацию комментировать отказался.