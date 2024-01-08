Спонтанные покупки, ремонт, экстрим: казанцы назвали свои главные безрассудства 2023 года

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

28% жителей Казани в 2023 году не совершали безрассудных поступков. Чаще всего (13%) казанцы ругают себя за необдуманные покупки. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

«9% опрошенных своей главной авантюрой года считают вступление в отношения. Еще 5% — ремонт. 4% удивляются своему же решению отправиться в путешествие», — говорится в сообщении.

Кроме того, горожане корят себя за безответственное отношение к здоровью и за приобретение вредных привычек, за превышение скорости и занятия экстремальным спортом (по 3% в каждом пунткте).

Для 2% респондентов опрометчивым решением стало оформление кредита. Еще 2% не понимают, как решились сменить имидж — сделать новую прическу, тату или пирсинг.

Среди других безрассудных поступков — чрезмерное доверие людям, ссоры с окружением, переезд, отказ от отпусков, потеря денег, развод, игра на бирже, приобретение домашнего животного.

В 2022 году также проводился аналогичный опрос. Тогда наибольшими безрассудствами в уходящем году жители Казани назвали спонтанные покупки, кредиты и влюбленности.